كندة علوش تهنئ جمهورها بالعام الجديد وتوجه لهم رسالة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد مجدي: هنأت الفنانة كندة علوش جمهورها بمناسبة العام الجديد، موجهة لهم رسالة، عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر". وكتبت "كندة" في تغريدة لها: "صباح الورد.. أيامكم سعيدة وأعيادكم مجيدة يارب تكونو عم تودعوا السنة بأحسن حال، ويارب السنة الجاية تجينا كلنا أقل هموم وآلام وحزن أكتر سعادة ونجاح وصحة وراحة بال وبحبوحة". وأضافت: "خلونا نتمسك بتلات أشياء إيجابية اجتهاد وأمل، ونركز بحالنا بدل ما نضيع طاقتنا بالتركيز عالآخرين". يٌذكر أن كندة رُزقت بطفلتها الأولى من زوجها الفنان عمرو يوسف الشهر الماضي، وأطلقت عليها اسم "حياة".

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