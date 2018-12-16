عاصي الحلاني يودّع العام برسالة مؤثرة من هذا الطفل! – بالفيديو

متابعة بتجــــــــــــــرد: مع قرب نهاية العام الجاري، نشر فارس الغناء العربي عاصي الحلاني عبر صفحاتها الرسمية على مواقع التواصل الإجتماعي رسالة مؤثرة جدًا وجهها طفل صغير للملايين حول العالم.

ويظهر الطفل في مقطع فيديو وهو يدعو فيه الناس إلى محبّة بعضهم البعض ليكون الإحترام والإهتمام عنوان علاقاتهم الإجتماعية فلا يحملوا في قلوبهم إلّا الفرح ويبتعدوا قد المستطاع عن الضغينة والكره.

الفيديو حقق نسبة مشاهدة مرتفعة وأعاد نشره محبو عاصي الحلاني الذين أثنوا على الرسائل الإجتماعية المهمّة التي يسعى بشتى الوسائل إلى نشرها بين الجمهور.

على صعيد آخر، يواصل عاصي الحلاني حصد نجاح أغنيته الجديدة “شو بخاف عليكي” التي حققت 2.5 مليون مشاهدة منذ طرحها عبر قناة شركة “روتانا” الرسمية على موقع “يوتيوب” العالمي للفيديوهات.