ما الذي يشغل لطيفة التونسية؟

متابعة الخليج 365: تنشغل النجمة لطيفة التونسية خلال الفترة الراهنة بتصوير حلقات برنامجها الجديد الذي تعود به إلى الشاشة الصغيرة.

وانتهت لطيفة التونسية من تصوير حلقات عدّة من البرنامج، وهو ينتمي إلى فئة المنوعات على أن تعرض أولى حلقاته مع بداية العام الجديد على شاشة DMC المصرية.

ومن المعروف أن لطيفة التونسية سبق وقدّمت برنامجًا غنائيًا باسم “يلا نغني” وحقق لدى عرضه نسب مشاهدة مرتفعة في مصر وعدد كبير من البلدان العربية.

على صعيد آخر، تستعد لطيفة التونسية لطرح أغنية جديدة بعنوان “أخباري” وهي من كلمات الشاعر سعود الشربتلي وألحان تامر توفيق.