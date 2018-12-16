“أيام حياتي”… أحدث فيديوهات سميرة سعيد!

متابعة الخليج 365: تتّبع الديفا سميرة سعيد استراتيجية خاصة جدًا عبر مواقع التواصل الإجتماعي تتمّز بها صفحاتها الإلكترونية الرسمية.

وتعمد سميرة سعيد بين الحين والآخر على استعادة مراحل مميّزة في مسيرتها الفنية من خلال إعادة نشر أغنيات من أرشيفها الحافل بالنجاحات.

وأطلّت سميرة سعيد مؤخرًا بفيديو جديد لها قامت بنفيذه شركة Tagline Mena ووضعت في خلفيته أغنيتها الشهيرة “أيام حياتي”.

الأغنية صدرت في عام 2012 وتصدّر عنوان ألبوم سميرة سعيد حينها، وهي من كلمات أيمن بهجب قمر، ألحان محمد يحيى وتوزيع هاني يعقوب.

أغنية “أيام حياتي” كاملة: