ماجد المهندس يتفرّغ لتسجيل أغاني ألبومه الجديد!

متابعة بتجـــــــــــــرد: ينشغل النجم ماجد المهندس خلال الفترة الراهنة بتسجيل أغاني ألبومه الجديد.

وبحسب مصادر خاصة بموقعنا فقد اختار ماجد المهندس باقة من الأغاني التي يتفرّغ لتنفيذها على أن تكون جاهزة للطرح خلال عام 2019 القادم.

وأضافت المصادر أن ماجد المهندس سيطلق بعضًا من هذه الأغاني على طريقة السينغل إلى جين جهوز العمل بشكل كامل.

تجدر الإشارة إلى أن آخر أغاني ماجد المهندس كانت أغنية “انتبه” التي حققت أكثر من 6 ملايين مشاهدة منذ طرحها عبر قناة شركة “روتانا” الرسمية على موقع “يوتيوب” العالمي للفيديوهات.