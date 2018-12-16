هل تقدّم أوبرا وينفري حفل توزيع جوائز الأوسكار؟

متابعة الخليج 365: أعربت الإعلامية الأمريكية أوبرا وينفري عن رفضها التام لتقديم حفل الأوسكار المقبل في حال عرضت عليها أكاديمية علوم وفنون الصور هذا الأمر، وذلك بعد اعتذار كيفين هارت عن ذلك.
وكان كيفين هارت مقدم حفل الأوسكار قد أعلن منذ أيام في تغريدة عبر حسابه الرسمي على موقع “تويتر” عن أنه لن يقدم الحفل الـ91 من الأوسكار بسبب انتشار تغريدات قديمة له معادية للمثليين.
الجدير ذكره أن حفل توزيع جوائز الأوسكار سيقام في الولايات المتحدة الأمريكية يوم 25 شباط/فبراير القادم.
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