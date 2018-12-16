ياسمين صبري تثير الجدل برسالة غامضة!

متابعة الخليج 365: أثارت الفنانة المصرية الشابة ياسمين صبري جدلًا واسعًا عبر مواقع التواصل الإجتماعي بسبب آخر منشور لها.
وأشارت ياسمين صبري عبر حسابها الرسمي على موقع “تويتر” إلى أنها فقدت شخصًا مقربًا منها بعد أن خطفه الموت فكتبت: “اليوم فقدت أغلى الناس.. إنا لله وإنا إليه راجعون”.
التغريدة التي نشرتها ياسمين صبري أثارت موجة تعليقات عارمة حيث تساءل روّاد الإنترنت عن الشخص الذي قصدته بكلامها.
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