أمال ماهر تكشف عن ثاني أغاني ألبومها الجديد!

متابعة الخليج 365: كشفت النجمة المصرية أمال ماهر عن عنوان الأغنية الثانية من ألبومها الجديد “أصل الإحساس” المقرر طرحه مع نهاية العام الجاري.

الأغنية تحمل عنوان “إديني فرصة” وأعلنت أمال ماهر عن قرب إطلاقها عبر المتاجر الرقمية الكبرى وقناتها الشخصية على “يوتيوب” عبر صفحاتها الرسمية على مواقع التواصل الإجتماعي حيث كتبت: “قريبًا من ألبوم أصل الإحساس”.

وكانت أمال ماهر قد أصدرت أولى أغاني العمل بعنوان “بداية بدايتك” وحقق الفيديو الرسمي الخاص بها أكثر من مليوني مشاهدة على يوتيوب.

الجدير ذكره أن أمال ماهر، تظهر في البوستر الرسمي للألبوم بإطلالة كلاسيكية بسيطة لاقت استحسان الجمهور ومحبّيها.