شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. كريم محسن وفرقة MTM يسجلان ديو بعنوان "بص كويس" والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يسجل المطرب كريم محسن وفرقة MTM تاكي ومايكي، اليوم الأحد، بأحد استديوهات الهرم، ديو جديد يحمل اسم "بص كويس"، من كلمات تاكي بمشاركة الشاعرة آمار مصطفى، بينما يشارك تاكي التلحين مع عمرو الشاذلي، وتوزيع موسيقي محمد شفيق.
يذكر أن آخر ألبومات كريم محسن كان بعنوان "أنا عربى"، وضم عددا من الأغنيات وهى "أنت حبيبى"، و"حب الدنيا"، و"حلوين طعمين"، و"فى إيه تانى"، و"متغير"، و"ندارى ليه"، و"نقول تانى"، و"هى خلصت"، و"وبفتكرك"، وحقق الألبوم نجاحا ولاقى استحسان الجمهور.
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