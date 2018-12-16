شكرا لقرائتكم خبر عن صورة جديدة لـ"ماكافوى" من فيلم Dark Phoenix والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ظهر النجم الكبير جيمس ماكافوي فى صورة جديدة من فيلمه الجديد Dark Phoenix، نشرتها صفحة السلسلة الشهيرة Xmen، بجوار تاي شيريدان وألكسندرا شيب وكودي سميت، والمقرر عرضه فى السينمات 7 يونيو عام 2019.

ويشارك فى بطولة الفيلم النجمة الشهيرة صوفى تيرنر لأول مرة فى تجربة "أكشن" بعد ظهورها فى السلسلة الشهيرة GOT، بجوار جيمس ماكافوى، مايكل فاسبندر، جنيفر لورانس، نيكوﻻس هولت، تاى شريدان، والفيلم من تأليف وإخراج سايمون كينبيرج.





وتدور احداث الفيلم عام 1992، قبل عشرة أعوام من أحداث فيلم (X-Men: Apocalypse)، وبعد انضمام (جين جراي) إلى فريق (المتحولون إكس)، حيث تطور (جين جراي) قدراتها الخارقة، لدرجة أن هذه القدرات تفسدها وتحولها إلى (فينيكس المُظلمة)، فيصبح فريق المتحولين إكس أمام خيار صعب في أن يحسموا قرارهم بأن حياة أحد أفرادهم ليست أكثر قيمة من حياة البشر أجمعين.