شكرا لقرائتكم خبر عن اعرف ملامح شخصية بيدرو باسكال فى فيلم Star Wars القادم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف الممثل العالمى بيدرو باسكال عن ملامح شخصيته الجديدة التى سيقدمها فى الفيلم الجديد Star Wars: The Mandalorian، بعد انتشار الكثير من الشائعات التى أفادت بخروج الممثل من ترشيحات البطولة الجديدة.

وقدم باسكال لجمهور السلسلة الشهيرة لمحة جديدة عن الشخصية التى سيقوم بتجسيدها فى الفيلم الجديد بعدما انتهى ديف فيلونى المنتج التنفيذى رسمته لها، وقام بنشرها عبر إنستجرام.



بيدرو باسكال على تويتر

ومن المرجح ان يجسد باسكال شخصية جديدة ستستكشف حقبة من المجرة لم نراها بعد فى الحركة الحية وسقوط الإمبراطورية وصعود الترتيب الأول، ويتم تعيين Mandalorian بعد سقوط الإمبراطورية وقبل ظهور النظام الأول.

وبحسب بعض المصادر التى كشفت عنها موقع "فاريتى" فإن الأحداث الجديدة التى سيشهدها الفيلم الجديد قد تم إعدادها بعد 5 سنوات من أحداث عودة الجدى، ووضعها فى الحافة الخارجية، حيث لا يعرف الناس ولا يهتمون بأن الإمبراطورية قد سقطت".