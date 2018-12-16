كيف تدرب عمرو يوسف وصبا مبارك على اللهجة الصعيدية في "طايع"؟

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

أعاد الفنان عمرو يوسف نشر فيديو، كشف عنه المخرج عمرو سلامة، مخرج مسلسل "طايع" الذي عُرض في السباق الرمضاني الماضي، وحقق نجاحًا كبيرًا.

ويظهر عمرو في الفيديو المنشور عبر صفحته الرسمية على موقع "فيسبوك"، بصحبة الفنانة صبا مبارك، التي شاركته بطولة المسلسل، وهما يتدربان على نطق الحوار باللهجة الصعيدية، في وجود مصحح اللهجة لضمان أن يتحدثا بشكل سليم عند التصوير.

وعلق عمرو على الفيديو وكتب "صباحكم حلو زي طايع ومهجة".

"طايع" تأليف محمد وخالد وشيرين دياب، إخراج عمرو سلامة، بطولة عمرو يوسف، عمرو عبدالجليل، صبا مبارك، سهير المرشدي، أحمد داش.