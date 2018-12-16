تنصيب إلهام شاهين سفيرة للتراث العربي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

اختار المركز الثقافي للتراث العربي بفرنسا، الفنانة إلهام شاهين لتنصيبها سفيرة للتراث العربي، ومن المقرر إقامة حفل لإهدائها درع التكريم في أحد الفنادق الكبرى بالقاهرة، التي اختارها المركز لعقد المؤتمر الدولي الأول للحفاظ على التراث.

يأتي اختيار إلهام للتأكيد على أن للفن دور مؤثر في التوعية للحفاظ علي التراث، خاصة وأن عدد كبير من فناني العالم شاركوا مؤخرًا في حملات للتوعية بأهمية الحفاظ على التراث من تأثير التغيرات المناخية.

وسيحضر تكريم وتنصيب إلهام شاهين العديد من الدبلوماسيين والشخصيات العامة، وسيشاركوا أيضا في فعاليات المؤتمر بعد التكريم.