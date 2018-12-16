- 1/2
- 2/2
محمد اسماعيل - القاهرة - كتب عربي السيد
شارك الفنان خالد النبوي جمهوره، صورة له عبر حسابه الخاص على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام، التُقطت له قبل 20 عامًا.
وعلق عليها "صباح الخير وأنا صغير، من مهرجان القاهرة عام ١٩٩٨".
يُذكر أن الفنان خالد النبوي يستعد لطرح فيلمه الجديد "يوم مصري"، في دور العرض السينمائي، والذي تدور أحداثه في يوم واحد، ويجسد خلاله شخصية أمين شرطة.
شكرا لقرائتكم خبر عن خالد النبوي يشارك جمهوره بصورة عمرها 20 عامًا على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة مصراوى وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي مصراوى ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .