خالد النبوي يشارك جمهوره بصورة عمرها 20 عامًا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب عربي السيد

شارك الفنان خالد النبوي جمهوره، صورة له عبر حسابه الخاص على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام، التُقطت له قبل 20 عامًا.

وعلق عليها "صباح الخير وأنا صغير، من مهرجان القاهرة عام ١٩٩٨".

يُذكر أن الفنان خالد النبوي يستعد لطرح فيلمه الجديد "يوم مصري"، في دور العرض السينمائي، والذي تدور أحداثه في يوم واحد، ويجسد خلاله شخصية أمين شرطة.