جنيفر لورانس تنفي إقامة علاقة جنسية مع الُمنتج الأميركي واينشتاين

نفت الممثلة الشهيرة جنيفر لورانس، مزاعم المنتج الأميركي هارفي واينشتاين، المتهم في أكبر فضيحة جنسية في هوليوود، بإقامتها علاقة جنسية معه.

كانت الممثلة الأميركية البالغة من العمر 28 عامًا، في مركز الصدارة في تقارير الدعاوى القضائية المرفوعة ضد المنتج الأميركي والذي أدعى انه مارس الجنس معها، حيث اعتدى جنسيًا على امرأة أخرى ، لم تكن تعرف إلا باسمها المستعار جين دو، والتي قالت إن المنتج الأميركي ادعى إقامته علاقة جنسية مع جينفر لورانس لإغرائها بالقيام بنفس الشيء.

وقالت لورانس الفائزة بجائزة الأوسكار"أتألّم مع جميع النساء الضحايا اللواتي تعرضن لاعتداءات من قبل واينشتاين"، وأضافت: "لم تجمعني به سوى علاقة مهنية فقط وفقًا لموقع "TMZ ".

وتابعت جنيفر "استخدامه لاسمي للقيام بتلك الاعتداءات تعتبر مثالًا آخر على التكتيكات والأكاذيب التي شارك فيها واينشتاين لإغراء عدد لا يحصى من النساء".

واضطرت لورانس للرد على هذه المزاعم ونفيها بعد أن كشفت تقارير الدعوى القضائية التي رفعتها امرأة رفضت الإفصاح عن اسمها، اتهمت فيها واينشتاين بممارسة أفعال جنسية معها في العام 2013، كاشفة أنّ المنتج الأميركي استخدم اسم النجمة الشهيرة حتى يقنعها بأن تنصاع لنزواته، واعتدى عليها في إحدى المرات وعقب انهيارها جراء ما شهدته من أفعاله الجنسية، قال لها متفاخرً "أقمت علاقة جنسية مع جنيفر لورانس وانظري أين هي الآن، لقد فازت بـالـ"أوسكار".

وذكر موقع TMZ للمرة الأولى، يوم الجمعة، أن المرأة التي لم يتم الكشف عن اسمها رفعت دعوى قضائية ضد منتج الأفلام السابق، لاعتداءاته الجنسية التي وقعت في مهرجان ساندانس السينمائي في عام 2013 في ولاية يوتا، وقالت المرأة، التي كانت تطمح في التمثيل في ذلك الوقت ، أنها قابلت وينشتاين للمرة الأولى في المهرجان ، حيث حضروا اجتماع عمل معًا في فندق والدورف أستوريا ذو الخمس نجوم في بارك سيتي.

و نهضت المرأة خلال الاجتماع لاستخدام الحمام، ولكنها تفاجئت بواينشتاين الذي دخل عليها وكان من دون ملابسه وقدم تعليقات جنسية صريحة لها.

و أصدرت لورانس بيانًا تنفي فيه إقامة أي علاقة جنسية مع واينشتاين، وذكرت أن صلتها بالمنتج الشهير كانت علاقة مهنية فقط.

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