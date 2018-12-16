شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد سلامة وأحمد صيام وشاهيناز ضيوف افتتاح مهرجان مسرح الغرفة اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تنطلق اليوم الأحد، فعاليات مهرجان مسرح الغرفة، فى دورته الثانية المقامة من 16 ديسمبر الجارى إلى 19 من نفس الشهر، بحضور أحمد سلامة، أحمد صيام، المطربة شاهيناز، أشرف طلبة، يوسف إسماعيل، محمد شلش، رانيا بنات، عبد الرحمن القليوبى، المخرج حسام الدين صلاح، المؤلف ياسر بدوى، المخرج البريطانى لورانس روديك.

ويفتتح المهرجان فعالياته بالعرض المسرحى "العبدة" إخراج أحمد فوزى، والفائزة بجائزة أحسن عرض فى الدورة الأولى من المهرجان.

كان مهرجان مسرح الغرفة قد أعلن قائمة عروضه المشاركة فى دورته الثانية المقامة من 16 ديسمبر الجارى إلى 19 من نفس الشهر، وجاءت كالتالى:



مسرح-الغرفة

وضمت لجنة تحكيم المهرجان الفنان ماهر سليم رئيسا، والفنانة دعاء طعيمة، والفنان شادى الدالى، والمخرجة منار زين.

محمود ناشى مؤسس المهرجان قال فى تصريحات لـ ”الخليج 365” إن النسخة الأولى من المهرجان أقيمت عام 2017 بالجهود الذاتية دون دعم من أى جهة، وضمت لجنة تحكيم النسخة الأولى الفنان ماهر سليم، والمخرج أحمد عباس، والمخرجة منار زين.

وأضاف ناشى أن الدورة الأولى تقدم لها 47 فرقة من مختلف محافظات مصر "المنوفية - القاهرة - الدقهلية - الإسكندرية - أسيوط – أسوان" وتم اختيار 10 فرق لتقديم عروضهم.

وتابع: "نهدف فى الدورة الثانية أن يلقى المهرجان دعما معنويا القائمين على الحركة الفنية فى مصر، بالإضافة إلى الاهتمام الإعلامى، لضمان استمرار إقامته وإثراء الحركة المسرحية فى مختلف المحافظات حتى لا يكون الفن مقتصرا على العاصمة فقط، لأن الفن لا يعترف بالمركزية".

واختتم مؤسس المهرجان: "أتمنى أن تصل فكرة المهرجان لجميع أنحاء الوطن العربى والعالم أجمع، لأنه يعتمد على الفكر والإبداع وليس الإمكانيات.. وهيكون فيه مفآجات كتير فى الدورة الثانية من المهرجان تنال إعاجب جمهور المسرح فى مصر".

يذكر أن مهرجان مسرح الغرفة، ينطلق من محافظة المنوفية، فى إطار تنشيط الحركة المسرحية بمختلف محافظات مصر، وتتم مشاهدة العروض عن طريق لجنة مسرحية متخصصة، أما عن الفرق المشاركة من خارج المنوفية فسترسل فيديو للعرض عبر الإيميل.