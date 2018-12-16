شكرا لقرائتكم خبر عن اعرف رسائل كندة علوش لجمهورها فى نهاية العام: خلونا نتمسك بـ3 إيجابيات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجهت الفنانة كندة علوش، رسالة لجمهورها، قبل أيام من نهاية عام 2018، وبدء عام جديد، مشددة على ضرورة تركيز الأشخاص على ذواتهم، بدلا من إهدار الطاقة فى التركيز على الآخرين.



كندة علوش

وقالت كندة:"صباح الورد..أيامكم سعيدة وأعيادكم مجيدة يارب تكونوا عم تودعوا السنة بأحسن حال، ويارب السنة الجاية تجينا كلنا أقل هموما وآلاما وحزنا وأكتر سعادة ونجاحو وصحة وراحة بال وبحبوحة، خلونا نتمسك بتلات أشياء إيجابية، اجتهاد وأمل ونركز بحالنا، بدل ما نضيع طاقتنا بالتركيز عالآخرين".

واستقبلت كندة علوش وزوجها عمرو يوسف، طفلتهما الأولى حياة، التى رزقا بها فى بداية شهر نوفمبر الماضى، وقد حرص عمرو يوسف، على توثيق مراحل نمو مولودته الأولى لحظة بلحظة، بالتقاط الصور معها.