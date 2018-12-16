شكرا لقرائتكم خبر عن محمد عطية يصور أغنية "بعد التلاتين" من ألبومه الجديد والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال المطرب محمد عطية لـ"الخليج 365": إنه يستعد لتصوير أغنية جديدة بعنوان "بعد التلاتين" على طريقة الفيديو كليب، والأغنية من كلماته، وألحانه، وتوزيع مصطفى الحلوانى، وهى ضمن أغانى ألبومه الجديد الذى يعود به إلى الساحة الغنائية بعد غياب سنوات.
وأضاف "عطية" أنه قرر طرح الألبوم الذى يحمل اسم الأغنية "بعد التلاتين" آخر الأسبوع الحالى، لافتاً أنه يضم نوعيات مختلفة من الموسيقى، ما بين الهارد روك والميتال، إلى جانب أغنيات متنوعة ما بين درامية ورومانسية.
وأضاف أن تعاون خلال الألبوم مع الملحنين محمود أنور، وأحمد يوسف، و5 موزعين هم نادر حمدى، وأحمد إبراهيم، ومحمد شفيق، وشريف مكاوى ومصطفى الحلونى، والشعراء أيمن بهجت قمر، وأيمن عز.
شكرا لقرائتكم خبر عن محمد عطية يصور أغنية "بعد التلاتين" من ألبومه الجديد على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة اليوم السابع وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي اليوم السابع ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .