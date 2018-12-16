شكرا لقرائتكم خبر عن محمد عطية يصور أغنية "بعد التلاتين" من ألبومه الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال المطرب محمد عطية لـ"الخليج 365": إنه يستعد لتصوير أغنية جديدة بعنوان "بعد التلاتين" على طريقة الفيديو كليب، والأغنية من كلماته، وألحانه، وتوزيع مصطفى الحلوانى، وهى ضمن أغانى ألبومه الجديد الذى يعود به إلى الساحة الغنائية بعد غياب سنوات.

وأضاف "عطية" أنه قرر طرح الألبوم الذى يحمل اسم الأغنية "بعد التلاتين" آخر الأسبوع الحالى، لافتاً أنه يضم نوعيات مختلفة من الموسيقى، ما بين الهارد روك والميتال، إلى جانب أغنيات متنوعة ما بين درامية ورومانسية.

وأضاف أن تعاون خلال الألبوم مع الملحنين محمود أنور، وأحمد يوسف، و5 موزعين هم نادر حمدى، وأحمد إبراهيم، ومحمد شفيق، وشريف مكاوى ومصطفى الحلونى، والشعراء أيمن بهجت قمر، وأيمن عز.