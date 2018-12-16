بالصور- روبي وعمرو سعد يحتفلان بعيد ميلاد "السبكي" في لبنان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد مجدي:
احتفل المنتج محمد السبكي مساء أمس السبت بعيد ميلاده، بحضور أبطال فيلمه الجديد، خلال تواجدهم في لبنان، وشارك جمهوره ومتابعيه بصور من الحفل عبر صفحته الشخصية بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".
وظهر خلال الصور الفنان عمرو سعد، وروبي ومحمد لطفي، وهم يقطعون "تورتة" عيد الميلاد التي تحمل صورة لمحمد السبكي.
يُذكر أن آخر أعمال المنتج محمد السبكي فيلم "حرب كرموز" بطولة أمير كرارة، محمود حميدة، غادة عبدالرازق، روجينا، إيمان العاصي، محمد علي رزق، بيومي فؤاد، فتحي عبدالوهاب، محمد عز، سكوت آدكنز، إخراج بيتر ميمي.
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