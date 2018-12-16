أحمد مجدي يفوز بجائز أفضل ممثل عن فيلمه "علي معزة وإبراهيم" في السنغال

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:

فاز المخرج والممثل الشاب أحمد مجدي بجائزة أفضل ممثل، ضمن النسخة السادسة من حفل توزيع الجوائز الفرانكوفونية للسينما في السنغال عن دوره في فيلم "علي معزة وإبراهيم".

ويأتي ذلك بعد أيام من عرض فيلم "لا أحد هناك" وهو أول فيلم روائي طويل لـ"مجدي"، يقوم فيه بمهام الإخراج والتأليف والتمثيل في الدورة الـ40 من مهرجان القاهرة السينمائي والمهرجان الدولي للفيلم بمراكش.

ويحكي علي معزة وإبراهيم قصة حب غريبة يعيشها الشاب علي في إحدى المناطق الشعبية المهمشة، حيث ينطلق في رحلة بأنحاء مصر بتوصية من معالج روحاني، بصحبة إبراهيم الذي يصل لحافة الجنون بسبب أصوات غريبة لا يسمعها غيره، ليكتشف الاثنان، وأهل المنطقة كلها، المغزى الحقيقي لكل ما مر بهما من أحداث غريبة.

الفيلم من بطولة أحمد مجدي وعلي صبحي بالاشتراك مع الفنانة سلوى محمد علي والنجمة ناهد السباعيوتأليف أحمد عامر عن قصة سينمائية لإبراهيم البطوط وإخراج شريف البنداري.

أحمد مجدي مخرج وممثل ومدرب يوجا، ولد في القاهرة 4 مايو 1986 وتخرج في كلية الحقوق بجامعة عين شمس ثم انضم لفرقة الطمي المسرحية وعمل كممثل ومساعد مخرج لمدة 3 سنوات قبل أن يخرج أول فيلم له وهو الوثائقي المستقل القصير مجرى السيل (2007) ثم انضم لورشة "الذات والمدينة - القاهرة" والتي شهدت إخراجه لفيلمه الوثائقي زيزو (2007) بعدها أخرج فيلم كيكة بالكريمة (2008) الحاصل على جائزة لجنة الحكام في مهرجان الفيلم المستقل بالجزائر وبالأردن وجائزة الصقر الفضي من مهرجان الفيلم العربي بروتردام.

وشارك فيلمه الوثائقي إلى البحر في مهرجان أبوظبي السينمائي الدولي 2009 وهو نفس المهرجان الذي انضم إلى عضوية لجنة تحكيم الأفلام القصيرة فيه عام 2012، وقد حصل على منحة صندوق دعم الأفلام سند في مهرجان أبوظبي السينمائي 2013 ومنحة الصندوق العربي للثقافة والفنون (آفاق) 2014 لفيلمه الروائي الأول لا أحد هناك. وكممثل حصل على عدة جوائز عن مشاركته في أفلام لقيت ترحيباً في المهرجانات ودور العرض منها عصافير النيل وميكروفون وباب الوداع وعلي معزة وإبراهيم ومولانا إلى جانب عدد من المسلسلات التليفزيونية الناجحة.