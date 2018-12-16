إيفانجلين ليلى ترتدي العباءة الخليجية وتزور المسجد: "أريد أن أعيش مثلهن"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

نشرت النجمة العالمية إيفانجلين ليلي عددًا من الصور لها، عبر حسابها الرسمي على "إنستجرام"، وظهرت خلالها، أثناء قضائها بعض الأوقات بالشرق الأوسط وبالتحديد بدولة قطر، وحرصت ليلي على ارتداء الزي الرسمي وهو "العباءة".

وعلقت ليلي على صورها قائلة: "هذا الرداء بالنسبة للبعض في الغرب، هو رمز للظلم، بطانية سوداء يضعونها على الغرباء، لكن ليس كل امرأة ترتدي عباءة تعيش حياة خالية من الحقوق أو الحريات أو الفرح، كنت في قطر مؤخراً، والنساء اللواتي حظيت بشرف لقائهن كانوا يتميزوا بالذكاء، والقوة، وتشبه حياتهن حياتي كثيراً".

واستكملت "وعندما يرتدوا العباءات، يصبحن جميلات، كما ظهرت أنا، وعلى الرغم من كوني لست مسلمة، ولكني مثلهن في الكثير من الأشياء، وأريد أن أعيش مثلهن حياة جيدة، ومسالمة، مليئة بالحب والإيمان".

يذكر أن إيفانجلين ليلي قد اشتهرت ببطولتها مسلسل الأكشن "Lost"، كما شاركت مؤخراً ببطولة فيلم الأبطال الخارقين "Ant-Man and the Wasp"، إلى جانب ظهورها ضمن أحداث الجزء الأخير من سلسلة "Avengers: Endgame" والمقرر عرضه نهاية شهر إبريل من العام المقبل.​