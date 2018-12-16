شاهد… ميريام فارس تنشر كواليس كليب” قومي”

كتب امير فتحي في الأحد 16 ديسمبر 2018 11:03 صباحاً -

نشرت الفنانة ميريام فارس كواليس آخر أعمالها المصورة وهو كليب “قومي”، الذي شهد عودتها الى الساحة الفنية بعد فترة من الغياب دامت عدة أشهر، بسبب إصابتها بمرض قاس وخطير لم تكشف عنه حتى الآن

وأحبّت ميريام فارس، من خلال تلك الصور التي نشرتها عبر حسابها الرسمي على موقع “إنستقرام”، أن تتوجه بالشكر والتحية إلى كل فريق العمل، الذي رافقها فيه، على مستوى الماكياج والتصوير والرقص والإخراج.

وشكل كليب “قومي” عودة قوية لميريام فارس إلى الساحة الفنية، بالرغم من اعتراض البعض عليه وانتقاده له، وهي كانت قد تحدثت بالتزامن مع إصداره عن المرحلة التي مرت بها خلال مرضها، وبكائها وانهيارها، وتسليم نفسها لمشيئة الله، ومن ثم عودتها بفرح، بعد اجتياز تلك المرحلة الصعبة.

يشار إلى أن أغنية “قومي” من كلمات وألحان يوسف العماني وتوزيع حسام الدين موسى، وتم تصويرها تحت إدارة المخرج شريف ترحيني.