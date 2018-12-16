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كتب امير فتحي في الأحد 16 ديسمبر 2018 11:03 صباحاً -
ياسمين صبري
فاجأت ياسمين صبري متابعيها وجمهورها اليوم على حسابها بتويتر بإعلان خبر وفاة أحد الأشخاص بحياتها دون تحديد هويته، وأثارت الغموض والتساؤلات حول التغريدة الصادمة وسط دعوات متابعيها لفقيدها المجهول.
وكتبت ياسمين صبري على حسابها بتويتر قائلة:” اليوم فقدت أغلى الناس.. إنا لله وانا اليه راجعون”، وأثارت التغريدة الجدل بين جمهورها بسبب عدم تحديدها لهوية من فقدته، وهو ما سبب لها انتقادات أيضاُ بحجة إثارة الاهتمام بهذه التغريدة الغامضة.
ولم ترد ياسمين صبري على التساؤلات حول من فقدته والذي وصفته بأغلى الناس خاصة بعد قلق محبيها على أسرتها بعد هذه التغريدة، في حين تلقت عشرات التعليقات من المتابعين بالدعاء لفقيدها بالرحمة وتضامنوا معها في محنتها.
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شكرا لقرائتكم خبر عن الموت يفجع ياسمين صبري في “اغلى الناس” على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة نورت وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي نورت ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .