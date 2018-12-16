بعد نجاته من حادث خطير.. محمد إمام يُطمئن جمهوره

كتب امير فتحي في الأحد 16 ديسمبر 2018 11:03 صباحاً -

محمد امام

تعرض الفنان محمد إمام لحادث خطير أثناء تصويره أحد المشاهد في فيلمه الجديد “لص بغداد”، إلا أنه نجا بأعجوبة، واقتصرت إصابته على كدمات متفرقة بجسده.

وطمأنت الصفحة الرسمية للفنان محمد إمام عبر موقع “فيسبوك” جمهوره، على حالته الصحية، قائلة: “ألف سلامة على النجم محمد إمام.. نجا من حادث موتوسيكل خطير أثناء تصوير فيلم لص بغداد.. وهو يطمئن جمهوره أنه بخير وحالته مستقرة الحمد لله”.

يذكر أن فيلم “لص بغداد”، من بطولة محمد إمام، وفتحي عبد الوهاب، ومحمد عبد الرحمن، وياسمين رئيس، وصلاح عبد الله، وأحمد رزق، وآخرين، وهو من تأليف تامر إبراهيم، وإخراج أحمد خالد موسى، وإنتاج شركة “سينرجي” فيلمز.