حمادة هلال يسافر إلى السعودية لتأدية "مناسك العمرة"

نشر الفنان حمادة هلال، صورة له عبر حسابه الخاص على احد مواقع التواصل الاجتماعى، أثناء تواجده فى السعودية.

ونالت الصورة على اعجاب عدد كبير من متابعيه، حيث ظهر فيها "هلال"، من أمام الكعبة الشريفة، وهو يؤدى مناسك العمرة، وتمنى الكثير له تقبل جميع أعماله.

يذكر أن حمادة هلال، استقر على خوض السباق الرمضانى المقبل بمسلسل جديد له، ولكنه لم يستقر على اسمه بعد، وهو من تأليف أحمد محمود أبو زيد، وإخراج محمد بكير

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