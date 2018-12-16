زوجة أحمد عبد الله محمود تلجأ  إلى "الخلع" بعد رفضه تطليقها

كشفت الفنانة السورية سارة نخلة، إنها ستلجأ للخلع بعد أن رفض زوجها الفنان أحمد عبد الله محمود تطليقها بعد انفصالهما مؤخرًا بعد زواج دام 4 سنوات .

وكتبت سارة عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، قائلة:" الحمد الله علي نعمة "الخلع" حاجة خفيفة نضيفة لطيفة ونتيجة ظريفة".

وكانت سارة قد كشفت في تصريحات لـ"مصراوي" إنها ستلجأ للقضاء حتى تتمكن من الحصول على الطلاق.

وكشفت أن زوجها رفض تطليقها لأنه لا يريد أن يعطيها حقوقها الواجبة من مؤخر ونفقة بعد الطلاق.

يُذكر أن سارة نخلة انفصلت عن زوجها أحمد عبد الله محمود منذ شهور قليلة بعد زواج دام أربع سنوات.

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