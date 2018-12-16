شكرا لقرائتكم خبر عن يسرا تعود للسينما فى 2019 بعد غياب 6 سنوات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت النجمة يسرا لـ"الخليج 365"، عن عودتها للسينما فى عام 2019، وذلك بعد غياب 6 سنوات من وقت عرض آخر عمل سينمائى لها فيلم "جيم أوفر"، مع الفنانة مى عز الدين، حيث أدت تلك الخطوة بعد تأكدها من أنها ستغيب عن موسم دراما رمضان المقبل.

وقالت يسرا، إنها تحضر لفيلم سينمائى جديد تبدأ تصويره الفترة المقبلة، ورفضت الكشف عن تفاصيله فى الوقت الحالى حتى تنتهى من تحضيراته بشكل كامل وبعدها ستعلن عن كافة تفاصيله فى الوقت المناسب.

وكانت يسرا قد اعتذرت عن مشاركتها فى فيلم "أهل العيب" للمؤلف تامر حبيب والنجمة منة شلبى وذلك بعد عدة تعديلات فى السيناريو وتم تأجيل الفيلم بسبب العديد من الاعتذارات التى تعرض لها الفيلم.