"لا أحد هناك" يشارك في فعاليات مهرجان "الفيلم عبر الصحراء" بالمغرب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:

بعد أسبوع واحد من مشاركته في المهرجان الدولي للفيلم بمراكش، يشارك فيلم "لا أحد هناك" للمخرج أحمد مجدي في الدورة الـ 15 من المهرجان الدولي للفيلم عبر الصحراء، الذي يُقام بمدينة زاكورة في المغرب (13 - 17 ديسمبر)، ومن المُرتقب إطلاق الفيلم تجارياً قريباً في دور العرض.

وتقام الدورة الـ 15 من المهرجان الدولي للفيلم عبر الصحراء بالمغرب تحت شعار سينما وهجرة ومواطنة، ويضم برنامجها ثلاث مسابقات، تتوزع ما بين المسابقة الرسمية للأفلام الطويلة، ومسابقة جائزة السيناريو مخصصة للكتاب الشباب، وأخرى للشباب صانعي الأفلام القصيرة. كما ستكرم الممثلين المغربيين السعدية لديب وأمين الناجي على مسيرتهما المميزة.

كان "لا أحد هناك قد حصل على عرضه العالمي الأول في الدورة الأربعين من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، وبعد ذلك كانت المحطة الدولية الأولى للفيلم حيث شارك في الدورة الـ 17 من المهرجان الدولي للفيلم بمراكش.

وتدور أحداث الفيلم في شوارع المدينة الخالية سوى من أشباحها؛ حيث يجد أحمد نفسه تائهاً بلا إيمان، ولكن الليلة يجب عليه مساعدة فتاة لا يعرفها لعمل عملية إجهاض؛ ولجلب المبلغ المطلوب يتورط من مجموعة تقودهم فتاة أخرى تود كشف سر الزرافة المخبأة في حديقة الحيوان.

الفيلم تأليف وإخراج أحمد مجدي، ومن بطولة عمرو حسني، شذى محرم، هايدي قوسة، سلمى حسن، رشا مجدي، محمد البدوي وأسامة جاويش، وتشارك في إنتاجه جراج للإنتاج الفني، أوتاكو ديجيتال فيلم وفيج ليف ستوديوز، وحصل على منحة أفاق للدعم من الصندوق العربى للثقافة والفنون ومنحة صندوق دعم الأفلام سند من مهرجان أبوظبي السينمائي، وهو من توزيع MAD Solutionsبكل أنحاء العالم.