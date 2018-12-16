توم كروز ومايلز تيلر بكواليس فيلم "Top Gun: Maverick"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

نشر موقع "Just Jared" عدد من الصور الخاصة بكواليس تصوير الجزء الثاني لفيلم الأكشن والإثارة "Top Gun: Maverick"، والذي يقوم ببطولته النجم العالمي توم كروز، ويشاركه البطولة النجم الشاب مايلز تيلر، وذلك بمدينة كاليفورنيا الأمريكية. وظهر نجمي الفيلم وهما يرتديان زي طيارين ومن الواضح الإجهاد نظراً لمواصلة تصوير الفيلم منذ أشهر مضت، حيث يبرز كروز شخصيته بالجزء الأول إلى جانب مايلز الذي يجسد شخصية ابن صديقه بأحداث الفيلم "أنطوني إدواردز"، ومن المقرر طرح الفيلم تجارياً في شهر يونيو عام 2020.

يذكر ان أخر اعمال توم كروز السينمائية كانت بفيلم "Mission Impossible: Fallout" والذي عرض بشهر يوليو الماضي، محققاً إيرادات عالمية تخطت الـ700 مليون دولار، في سابقة هي الأولي بتاريخ سلسلة الجاسوسية والأكشن الشهيرة.

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