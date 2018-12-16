هل تقدم جنيفر جارنر دروسا فى الطهى لبرادلى كوبر؟ اعرف التفاصيل

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هل تقدم النجمة العالمية جنيفر جارنر دروسا فى الطهى لنجم هوليوود الشهير برادلى كوبر؟ سؤال انتشر بكثافة خلال الساعات القليلة، إلا أن موقع "جوسيب كوب" أكد أن الخبر المنتشر ما هو إلا شائعة "غريبة".
بدأت الشائعة بنشر مجلة "in touch" تقريرا يؤكد أن برادلى كوبر أعلن مؤخرا عن رغبته فى تعلم كيفية الطهى، لذلك استعان بجنيفر جارنر من أجل مساعدة، وخاصة أنها تعشق فن الطهى.
وأكد مصدر للمجلة أن النجمين قضيا ساعات فى إعداد الطعام الإيطالى، مثل المكرونة الطازجة والصلصة، مع كرات اللحم والبيتزا.
جنيفر جارنر وبرادلي كوبر
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