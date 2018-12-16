شكرا لقرائتكم خبر عن ايمى سمير غانم وحمدى الميرغنى يقدمان مسلسل كوميدى فى رمضان المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يلتقى الثنائى الفنانة إيمى سمير غانم ونجم "مسرح مصر" الفنان الشاب حمدى الميرغنى فى مسلسل كوميدى جديد للعرض فى شهر رمضان المقبل، لتخوض به أولى بطولاتها المطلقة فى عالم الدراما التليفزيونية ومقرر عرضه فى شهر رمضان المقبل، حيث يجرى التحضير للعمل والاستقرار على اسم العمل ومؤلفه ومخرجه.

ويسجل العمل اللقاء الثانى بين ايمى سمير غانم وحمدى الميرغنى بعدما ظهر الأخير كضيف شرف فى مسلسل "نيللى وشريهان" الذى قدمته ايمى مع شقيقتها دنيا سمير غانم فى شهر رمضان 2016، الا أنه فى هذه المرة يقدم دور البطولة مع ايمى، كما يعود الميرغنى بهذا المسلسل إلى الدراما بعد غيابه عامين منذ مشاركته فى الجزء السادس من "ليالى الحلمية".

يشار إلى أن مسلسلها الأخير "عزمى وأشجان" شارك فى بطولته إلى جانب حسن الرداد وايمى سمير غانم، كل من الفنان الكبير سمير غانم، نسرين أمين، رجاء الجداوى، محمد ثروت، بدرية طلبة، ملك قورة، بيومى فؤاد، محمد سلطان، والمطرب الشعبى محمود الليثى، تأليف محمد محمدى وأحمد محيى، ومن إخراج إسلام خيرى.