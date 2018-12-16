شكرا لقرائتكم خبر عن "حفلتين فى حفلة" الميناء تجتمع مع أفريكايرو فى الجاز كلوب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستعد جمهور المزيكا البديلة فى القاهرة لحضور سهرة غنائية واحدة تجمع للمرة الأولى بين الفرقة السكندرية الميناء والمشروع الموسيقى أفريكايرو، على مسرح كايرو جاز كلوب، وذلك فى العاشرة والنصف مساء غدٍ السبت.

ويقدم أحمد عمر جيتاريست فرقة وسط البلد، ومؤسس فرقة أفريكايرو منذ أكثر من 7 سنوات، وصلة موسيقية تجسد روح القارة السمراء والفلكلور الأفريقى بلمسة من الموسيقى الشرقية، فى أول إطلالات مشروعه الموسيقى اللايف لعام 2018، وأول محطاته المنفردة بعيدًا عن وسط البلد، التى احتفلت مؤخرًا بإطلاق ألبومها الجديد "بنطلونى الجينز".

في حين تعتبر الميناء من أسرع التجارب الموسيقية نموًّا وانتشارًا فى وسط الإندى ميوزيك المصرى، رغم عمرها الذى لم يتجاوز السنتين، وتمكنت من خطف قاعدة جماهيرية كبيرة عبر أشهر أغانيها "الأهلى" و"نجم" و"صاحب"، وتضم الموسيقيين أحمد عبد الرسول بعزف الباص جيتار، وأدهم حبشى بعزف العود، مع لمسة البيت بوكس لجون صادق، وجيتار محمد عفارة، وكيبورد عمر على، مع صوت وترومبيت يوسف نور، وتشتهر بشعارها الجماهيرى "هاي لابا".