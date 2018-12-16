بقميص مشجر.. أحمد سعد في أحدث جلسة تصوير

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365: نشر الفنان أحمد سعد صورعبر حسابه الخاص بموقع التواصل الإجتماعي "إنستجرام" من أحدث جلسة تصوير خضع لها في أحد الأماكن الساحلية. وأظهرت الصور رشاقة "سعد " بعد أن خسر وزنه خلال الأسابيع الماضية. يذكر أن الفنان أحمد سعد طرح مؤخرا أغنية "ياتمر حنة" عبر قناته الرسمية بيوتيوب ، الأغنية من كلمات جليل البنداري، ألحان محمد الموجي، توزيع أمير سليمان .

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