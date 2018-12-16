كلوديا حنا تنتهي مِن تصوير دورها في فيلم في "يوم العرض"

كشفت الفنانة والمطربة العراقية كلوديا حنا، أنها انتهت من تصوير جميع مَشاهدها خلال السياق الدرامي لفيلم "يوم العرض"، مشيرة إلى أنها تنتظر طرحه في دور العرض السينمائية خلال الفترة المقبلة.

وأعلنت كلوديا، خلال تصريح خاص لها إلى "لايف ستايل"، أنها تحمست للغاية للمشاركة في هذا العمل نظرا لكونه عملا مميزا ينتمي إلى نوعية أفلام الإثارة والتشويق وبخاصة أن قصة الفيلم ممتعة وسيناريو العمل مكتوب ببراعة وحرفية شديدة، إذ إن أحداثه تدور بشأن عملية نصب كبرى داخل أحد المسارح، وتتصاعد الأحداث داخل العمل بطريقة درامية مشوقة جدا، مؤكدة أن أهم ما يميز الفيلم أنه بعيد تماما عن الابتذال نظرا لكونه عملا اجتماعيا يناسب ويصلح لكل فئات وشرائح المجتمع العمرية.

وأفادت كلوديا بأنها تُجسّد خلال السياق الدرامي للفيلم شخصية عاملة نظافة تحاول أن تعيش حياتها بالحلال، وتعمل في مسرح تدور فيه الأحداث الرئيسية بالفيلم، مشيرة إلى أنها تراهن على شخصيتها بالفيلم في كسر الصورة النمطية التي تكونت لدى الجمهور في تقديمها العديد من الشخصيات التي تنتمي إلى الطبقة الارستقراطية، مؤكدة أن هذا الفيلم سيقدمها للجمهور في شكل جديد تماما ومختلف عن كل أدوارها السابقة.

يذكر أن فيلم "يوم العرض" يشارك في بطولته كل من إيهاب فهمي وأحمد صيام وحسام الجندي وندى بهجت ومحمد السعدني ورضا إدريس، ومن تأليف إيهاب ناصر وإخراج بيبرس الشهاوي ومن إنتاج عمرو طنطاوي.

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