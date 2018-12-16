سمية الخشاب تُوضّح أنّ ردود الأفعال عن "قلبي يا ناس" خيالية

كشفت الفنانة والمطربة سمية الخشاب عن سعادتها الغامرة بالنجاح الكبير الذي حققته أحدث أغنياتها أغنية "قلبي يا ناس" والتي طرحتها مؤخرا عبر "يوتيوب" وحققت ملايين المُشاهدات، مشيرة إلى أن ردود الأفعال عن الأغنية خيالية ولم تكن تتوقعها وكانت بمثابة مفاجأة بالنسبة إليها، الأمر الذي حمّسها لتقديم أغنيات جديدة خلال الفترة المقبلة، مؤكدة أنها تعتقد بأن سرّ هذا النجاح الكبير للأغنية يرجع إلى كونها خارجة من القلب ومَن يخرج من القلب يدخل القلب مباشرة وبخاصة أن هذا الأغنية خارجة من أعماق قلبها.

وأعلنت سمية الخشاب، خلال حديث خاص لها إلى "لايف ستايل"، أنها "تعدّ أغنية "قلبي يا ناس" البداية الحقيقية لها في تعريف الجمهور ومُعجبيها بإحساسها وصوتها الحقيقي الذي ظهر للناس من خلال الأغنية، والذي لم يظهر قبل ذلك في الأغنيات التي قدّمتها خلال الفترات السابقة، مشيرة إلى أن توقيت اختيارها للأغنية وطرحها في الشهر الماضي تحديدا مناسب جدا للجو العام لنوعية الأغنية نظرا لكونه من أشهر الخريف الرومانسية ومناسب جدا لنزولها لتعبيرها عن الحالة التي تعبر عنها وتصفها الأغنية".

وبيّنت الخشاب أنها تميل أكثر إلى السنغل عن الألبوم للعديد من الأسباب منها أن الألبوم يأخذ وقتا طويلا جدا ولا يمكن أن يتم نزول دون أن تكتمل جميع أغنياته، وهذا الأمر يكون السبب في تأخير تنزيل العديد من الأغاني التي ربما بعدما يتم الاستقرار عليها والبدء في تنفيذها وبعد ذلك يحدث أي شيء يكون السبب في تغيرها أو يتم طرح أغنيات مشابهة لها أو تسريب الأغنية نفسها وما شابه ذلك، ولذلك فهي تفضّل السنغل الذي بمجرد أن يتم الاستقرار على فكرة الأغنية يتم طرحها مباشرا وبخاصة أننا أصبحنا في عصر السرعة.

وكشفت عن سبب غيابها عن الساحة الفنية سواء الدرامية أو السينمائية، مؤكدة أنها طلية تلك الفترة كانت مشغولة ومركزة أكثر في عائلتها الجديدة بعد زواجها من المطرب أحمد سعد، هذا إلى جانب أنها تعرضت خلال تلك الفترة لأزمة صحية شديدة أزالت على أثرها الطحال نظرا لتهتكه تماما، قائلة "الحمد الله على كل حال والآن أنا أفضل بكثير وأعيش حالة من السعادة بعد نجاح أغنية قلبي يا ناس"، وبشأن قلة مشاركتها في الأعمال الفنية بشكل عام أوضحت أنها كسولة إلى حد ما، كما أنها لا تفضّل الشغل باستمرار كونها تبحث دائما عن كل ما هو جديد ومختلف ومميز، وهذا يتطلب وقتا طويلا وبخاصة أن العبرة ليس بكم عدد الأعمال الفنية لكن بالجيد والمميز منها، مشيرة إلى أنها تميل دائما إلى تقديم كل ما هو غير تقليدي ويترك علامة وبصمة مع الناس بحيث إنها عندما تقدم عملا وتغيب لمدة ما مثلا وعندما تعود لتقديم عمل جديد يظل العمل السابق عايش في ذاكرة الناس وتاركا بصمة جميلة معهم.

واختتمت سمية حديثها عن أعمالها المقبلة قائلة "إنها تستعد لتقديم "دوتيو غنائي" مع زوجها النجم أحمد سعد خلال الفترة المقبلة، وسيكون بمثابة مفاجأة للجمهور وبخاصة أنه سيتم تصويره على طريقة الفيديو كليب، هذا إلى جانب مسلسل درامي سيتم التحضير له مع المخرج جميل مغازي"، مشيرة إلى أنه يوجد أيضا لديها عملان من المقرر أن تعود بأحدهما إلى السينما خلال الفترة المقبلة فور الاستقرار عليه بشكل نهائي حيث تختار بين الفيلمين.

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