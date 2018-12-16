شكرا لقرائتكم خبر عن لأول مرة.. الفنان أحمد التهامى يشارك متابعيه بصورة زوجته عبر "انستجرام" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رغم أدواره القليلة فى السينما والدراما المصرية، إلا أن الفنان أحمد التهامى، استطاع أن يصنع له مكانة خاصة فى قلوب المشاهدين، من خلال انتقائه أدواره بعناية شديدة.



أحمد التهامى وزوجته

ومؤخراً شارك الفنان أحمد التهامى جمهوره ومتابعيه عبر حسابه على موقع مشاركة الصور الشهير "انستجرام" صورة تجمعه بزوجته، والتى لم يكن يعرفها جمهوره ومتابعيه من قبل.



أحمد التهامى

وعلق الفنان أحمد التهامى على الصورة التى نشرها قائلاً: "مع زوجتى"، ونالت الصورة إعجاب متابعى الفنان، متمنين له ولزوجته دوام السعادة.