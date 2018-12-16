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شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. إطلالة مغربية للفنانة ريم البارودى من عرض أزياء فى الإمارات والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عبرت الفنانة المصرية ريم البارودى عن سعادتها بمشاركتها فى حضور عرض أزياء مقام فى مدينة دبى، بدولة الإمارات العربية المتحدة.
الفنانة ريم البارودى
وشاركت ريم البارودى، جمهورها ومتابعيها عبر موقع "انستجرام" بصور لها من خلال العرض، حيث ظهرت مرتدية قفطان مغربى، حيث كان العرض مخصصاً للقفطان المغربى فقط.
ريم فى جانب من العرض
ريم مع فنانة تشكيلية
ووجهت ريم البارودى رسالة شكر لكل القائمين على هذا الحفل، لتوجيه الدعوة لها فى الدورة الأولى، كما عبرت عن سعادتها بحضور الفنانة المغربية سميرة سعيد كضيفة شرف للحفل.
ريم تلقى كلمة
شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. إطلالة مغربية للفنانة ريم البارودى من عرض أزياء فى الإمارات على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة اليوم السابع وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي اليوم السابع ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .