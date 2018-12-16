شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. إطلالة مغربية للفنانة ريم البارودى من عرض أزياء فى الإمارات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عبرت الفنانة المصرية ريم البارودى عن سعادتها بمشاركتها فى حضور عرض أزياء مقام فى مدينة دبى، بدولة الإمارات العربية المتحدة.



الفنانة ريم البارودى

وشاركت ريم البارودى، جمهورها ومتابعيها عبر موقع "انستجرام" بصور لها من خلال العرض، حيث ظهرت مرتدية قفطان مغربى، حيث كان العرض مخصصاً للقفطان المغربى فقط.



ريم فى جانب من العرض



ريم مع فنانة تشكيلية

ووجهت ريم البارودى رسالة شكر لكل القائمين على هذا الحفل، لتوجيه الدعوة لها فى الدورة الأولى، كما عبرت عن سعادتها بحضور الفنانة المغربية سميرة سعيد كضيفة شرف للحفل.