شكرا لقرائتكم خبر عن محمد فراج ينتهى من "الممر" بعد أسبوعين ويجسد شخصية عسكرى بالجيش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أوشك الفنان محمد فراج على الانتهاء من تصوير مشاهده فى فيلم "الممر"، حيث يظهر خلال أحداث الفيلم بشخصية عسكرى فى الجيش المصرى، ومن المقرر أن ينتهى فراج من تصوير مشاهده بالفيلم بعد أسبوعين.



محمد فراج وأحمد صلاح حسنى

وتدور أحداث فيلم "الممر" عن مجموعة من الصاعقة المصرية تنفذ عمليات ضمن حرب الاستنزاف، ويقدم العمل ملحمة لعدد من أبطال الصاعقة وما قدموه فى الحرب ضد إسرائيل.

فيلم "الممر" يشارك فى بطولته بجانب أحمد عز كل من هند صبرى وأحمد صلاح حسنى وأحمد رزق، إياد نصار ومحمد فراج وأحمد فلوكس ومحمد الشرنوبى ومحمد جمعة وأمير صلاح الدين ومحمود حجازى ومحمد البياع وغيرهم، وهو قصة أمير طعيمة فى أول أعماله السينمائية، ومن إخراج شريف عرفة.