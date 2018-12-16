اطلالة بدوية مثيرة لـ نسرين امين

كتب امير فتحي في الأحد 16 ديسمبر 2018 06:09 صباحاً -

نسرين امين في جلسة تصوير بالزي البدوي خضعت الفنانة المصرية نسرين أمين لجلسة تصوير جديدة أطلت خلالها بالزى البدوى باللون الأسود واليشمك. ونشرت نسرين الصور، التي ظهرت فيها برشاقة واضحة، عبر حسابها علي “إنستجرام” ولاقت الصور إعجاب جمهورها. واستطاعت نسرين أمين منذ ظهورها على الساحة الفنية أن تفرض اسمها كواحدة من أكثر الممثلات الموهوبات بأدوارها المتنوعة التى تخطف بها انتباه الجمهور. وكانت نسرين أمين قد شاركت في رمضان 2018 بمسلسلي “عزمي وأشجان” مع حسن الرداد وإيمي سمير غانم، و”ممنوع الاقتراب أو التصوير” مع زينة وفتحي عبد الوهاب.

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