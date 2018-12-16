عمرو دياب: “لا اصدق اني في الرياض”… فيديو

كتب امير فتحي في الأحد 16 ديسمبر 2018 06:09 صباحاً -

أحيا النجم المصري عمرو دياب حفله الأول في المملكة العربية السعودية وبالتحديد في مدينة الرياض ضمن فعاليات فورميلا آي الدرعية.

وقدم عمرو دياب مجموعة من أشهر أغانيه تحت الأمطار التي استمرت لفترة طويلة، وخلال الحفل داعب الجمهور قائلا: “لا أصدق أني هنا بالرياض”.

وأثناء الحفل، صعد إلى جانب عمرو دياب الممثل المصري محمد هنيدي على خشبة المسرح، وقام بتحية جمهور “الهضبة”.

وقدم عمرو دياب خلال الحفل عددا من أهم وأشهر أغنياته، منها “قمرين، ويا أجمل عيون، ويا ساحر، ويتعلموا، وده لو اتساب”.

وأكد عمرو دياب خلال حفله أنه لا يصدق وجوده في الرياض لإحياء حفل!.