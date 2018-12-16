انت الان تتابع تفاصيل خبر رحيل مغني الأوبرا المصرية حسن كامي والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الأحد 16 ديسمبر 2018 05:45 صباحاً - توفي، اليوم الجمعة، الفنان المصري العالمي ومغني الأوبرا، حسن كامي، عن عمر يناهز 82 عاماً.

وقال أشرف زكي، نقيب الفنانين المصريين، في تصريحات صحفية، إن الجنازة ستشيع من مسجد "السيدة نفيسة" وسط القاهرة.

وبدأ كامي حياته العملية بدار الأوبر المصرية عام 1963، وغنى على مسارح الاتحاد السوفييتي، وبولندا، وفرنسا، والولايات المتحدة، واليابان، وكوريا الجنوبية، والدنمارك.

كذلك عمل في عدد من الأفلام الشهيرة بصحبة نجوم السينما المصريين، من بينها أفلام "سمع هس" من إخراج شريف عرفة.

ومؤخراً في فيلم "قدرات غير عادية" من إخراج داوود عبد السيد، وذلك إلى جانب مشاركته في ما يفوق المئة فيلم ومسلسل اشتهر بها الراحل، وزينت حياته الفنية الغنية.

وحصل كامي على العديد من الجوائز العالمية، بينها الجائزة الثالثة العالمية في الغناء الأوبرالي من إيطاليا 1969، والجائزة الرابعة العالمية 1973، والجائزة السادسة من اليابان 1976.