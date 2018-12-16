حدَّده "إنستغرام".. تعرف على أسعد مكان بالعالم

انت الان تتابع تفاصيل خبر حدَّده "إنستغرام".. تعرف على أسعد مكان بالعالم والان مع التفاصيل
خالد سلمان - الرياض في الأحد 16 ديسمبر 2018 05:45 صباحاً - حدد خبراء الشبكة الاجتماعية "إنستغرام" أسعد مكان في العالم، بالاعتماد على الموقع الجغرافي والرموز التعبيرية التي استخدمها الأشخاص في عام 2018.
وفقاً لموقع إنستغرام، فإن ديزني لاند في طوكيو هو أسعد موقع في العالم؛ حيث يضع المستخدمون أكثر الوجوه المبتسمة، حسب الموقع الصحفي للشبكة الاجتماعية.
وفي تلخيصه لنتائج عام 2018، أوضح الموقع أن المستخدمين تركوا 14 مليار قلب في التعليقات.
وكانت أشهر الوسوم "الهاشتاغات" في عام 2018 هي #metoo و #timesup و #marchforourlives.
يُذكر أن تطبيق إنستغرام أُنشئ لنشر الصور ومقاطع الفيديو في عام 2010، وفي المدّة الأخيرة أصبح يتمتّع بميزة إرسال رسائل صوتية.
شكرا لقرائتكم خبر عن حدَّده "إنستغرام".. تعرف على أسعد مكان بالعالم على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة الخليج اونلاين وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي الخليج اونلاين ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .