انت الان تتابع تفاصيل خبر حدَّده "إنستغرام".. تعرف على أسعد مكان بالعالم والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الأحد 16 ديسمبر 2018 05:45 صباحاً - حدد خبراء الشبكة الاجتماعية "إنستغرام" أسعد مكان في العالم، بالاعتماد على الموقع الجغرافي والرموز التعبيرية التي استخدمها الأشخاص في عام 2018.

وفقاً لموقع إنستغرام، فإن ديزني لاند في طوكيو هو أسعد موقع في العالم؛ حيث يضع المستخدمون أكثر الوجوه المبتسمة، حسب الموقع الصحفي للشبكة الاجتماعية.

وفي تلخيصه لنتائج عام 2018، أوضح الموقع أن المستخدمين تركوا 14 مليار قلب في التعليقات.

وكانت أشهر الوسوم "الهاشتاغات" في عام 2018 هي #metoo و #timesup و #marchforourlives.

يُذكر أن تطبيق إنستغرام أُنشئ لنشر الصور ومقاطع الفيديو في عام 2010، وفي المدّة الأخيرة أصبح يتمتّع بميزة إرسال رسائل صوتية.