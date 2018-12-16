عبد الخالق يؤطر ورشات السيناريو في مهرجان الدار البيضاء للفيلم العربي

عرفت الورشة الخاصة بالسيناريو التي نظمتها إدارة مهرجان الفيلم العربي بالدار البيضاء في دورته الأولى الذي تختتم فعالياته السبت 15 ديسمبر، والمؤطرة من قبل السيناريست والكاتب المصري ورئيس مهرجان أسوان محمد عبد الخالق، حضورا مكثفا من قبل المهتمين بالسينما من مختلف الأعمار والأجناس ذلك للدور الفعال لهذه الورشات في تطوير الصناعة السينمائية عموما والمغربية خصوصا.

وقد حاول السيناريست محمد عبد الخالق الذي راكم تجربة كبيرة في المجال من خلال مجموعة من الأعمال الناجحة داخل مصر وخارجه كالفيلم العربي المعروف الذي ضم مجموعة من الفنانين المرموقين في السينما المصرية" أدرينالين"، أن يمنح المشاركين فرصة حقيقية للاستفادة من تجربته الكبيرة والطويلة في هذا المجال.

ومن المعروف أن الأعمال الفنية للكاتب والسيناريست المصري محمد عبد الخالق تحظى باهتمام النقاد والمهتمين بالسينما لجرأة المواضيع المطروحة، مما جعله يظفر بجائزة أفضل فيلم بمهرجان الرباط السينمائي الدولي سنة 2013 عن فيلمه الطوفان، بالإضافة إلى مشاركته في عدة مهرجانات دولية بإنتاجات مختلفة.

يذكر أن مهرجان الدار البيضاء للفيلم العربي الذي افتتح فعالياته بداية هذا الأسبوع تحت إدارة الإعلامية فاطمة النوالي آزر، اعتبره المتتبعون للشأن السينمائي المغربي و العربي واحدا من أهم المهرجانات و التظاهرات السينمائية التي تجمع شمل السينما و السينمائيين العرب خلال السنوات المقبلة.

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