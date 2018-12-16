شكرا لقرائتكم خبر عن هل خضع كيث أوربان لعملية تجميل للتخلص من الـ"turkey neck"؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وقع النجم العالمى كيث أوربان ضحية إحدى الشائعات، حيث أكدت إحدى المجلات أن النجم الشهير البالغ من العمر 51 عاما خضع لعملية تجميل بالعنق للتخلص من الـ "turkey neck"، والمتحدث باسم كيث لموقع "جوسيب كوب" أن ما يتردد ما هو إلا شائعة سخيفة من أجل لفت أنظار المزيد من القراء نحو المواقع التى نشرته.

بدأت الشائعة بنشر "National Enquirer" أن كيث أوربان اضطر اللجوء لمشرط جراح التجميل لكى يتخلص من الترهلات بمنطقة الرقبة، وأكد مصدر للموقع أن كيث قام بتجربة الكثير من الكريمات والمستحضرات باهظة الثمن، وأنه يائس بعد الكثير من التجارب لذلك فضل "التجميل" كحل نهائى للحفاظ على إطلالته الشابة دائما.