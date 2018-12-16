ياسمين رئيس تؤكّد سعادتها بالاشتراك في"لص بغداد"

نفت الفنانة ياسمين رئيس, الأخبار التي تُفيد بدخولها السباق الرمضاني المقبل 2019 بمسلسل "حب في اللوكيشن" ,مؤكدة أنها لن تخوض السباق الرمضاني المقبل, موضحة أنه يوجد تعاون خلال الفترة المقبلة مع المخرج هادي الباجوري بخاصة أنه يعد من المخرجين والمنتجين المهمين.

وكشفت ياسمين لـ"لايف ستايل" أنها مُستمتعة بكواليس تصوير فيلمها الجديد " لص بغداد" مع النجم محمد عادل إمام مشيرة أنها تشارك في هذه النوعية من الأفلام الأكشن الكوميدي للمرة الأولى وسيكون دورها بمثابة مفاجأة للجمهور بخاصة أنه دور جديد ومختلف تمامًا عن أدوارها السابقة,مؤكدة مدي سعادتها بالتعاون للمرة الأولى مع محمد إمام متمنية أن يكون التعاون بينهم مُثمر وينال إعجاب الجمهور

يذكر أن أخر أعمال الفنانة ياسمين رئيس السينمائية فيلم"بلاش تبوسني "الذي تم طرحة في دور العرض السينمائية خلال الفترة الماضية وشارك في بطولته كل من محمد مهران وسلوى محمد علي و بطرس غالي ووائل عمر و محمد الحاج.

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