ساندي تحتفل بعيد ميلاد إبنها "راين"وتوجه الشكر لأصدقائها

القاهرة_إسلام خيري
احتفلت المطربة ساندى، بعيد ميلادها ابنها "راين"، وسط مجموعة من أصدقائها، وسط حفاوة كبيرة من جمهورها على السوشيال ميديا.
ارتدت "ساندى" ملابس شبيهة إلى حد كبير بالكاوبوى، عبر "فيديو" نشرته على السوشيال ميديا، وقالت: "شكرا أوى لكل أصحابى وحبايبى اللى كانوا موجودين، شكرا للى نظموا أحلى birthday فى الدنيا وشكرا لأحلى صاحبه فى الدنيا ريهام خليفة على كل اللى الحاجات اللى نظمتها معايه بجد يوم تحفة وكل سنة وراين مبسوط وبخير وفى أحسن حال حبى الوحيد".
كان آخر أعمال المطربة ساندى أغنية "مغناطيس"، على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب"، وظهرت ساندى خلال الأغنية بشكل جديد ومختلف، اعتمد على استخدام الجرافيك والفانتازيا، فى العديد من مشاهد الكليب، فضلا عن تقديم رقصات استعراضية جديدة بصحبة إحدى فرق الرقص العالمية الشهيرة.
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