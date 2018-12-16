أحمد وفيق يُوضِّح سعادته بنجاح "كأنه إمبارح"

كشف الفنان أحمد وفيق عن سعادته بردود الأفعال الإيجابية عن دوره في مسلسل "كأنه إمبارح" الجاري عرضه على إحدى القنوات الفضائية.

وقال أحمد وفيق، خلال تصريح خاص له إلى "لايف ستايل": "تأتيني العديد من ردود الأفعال الإيجابية عن دوري في مسلسل "كأنه إمبارح"، وأكثر ما يسعدني أن الناس تتحدّث معي كأن العمل حقيقة وليس تمثيلا، وأيضا أسعدني كثيرا ردود الأفعال من خارج مصر، وهذا يعني أن العمل حاز إعجاب الملايين داخل مصر وخارجها حتى في الدول الأوروبية".

مسلسل "كأنه إمبارح" بطولة أحمد وفيق، رانيا يوسف، وفاء صادق، إسلام جمال، محمد سليمان، محمد الشرنوبي، مي الغيطي، أحمد خليل، ومحسن منصور، ومن تأليف ورشة كتابة تحت إشراف الكاتبة مريم نعوم، وأخرجه في البداية حاتم علي، ثم أكمله المخرج أكرم فريد.

أقرأ أيضاً : وفيق يكشّف صعوبة شخصيته في "كأنه إمبارح"

أحمد وفيق يشارك في "عوالم خفية" لعادل إمام