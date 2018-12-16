شكرا لقرائتكم خبر عن العسيلى وأوكا وأورتيجا وزاب ثروت و MTM فى حفل واحد بالتجمع الخامس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يحيى المطربون محمود العسيلى وزاب ثروت وسارى هانى وأوكا وأورتيجا وفريق MTM وHawas وصواريخ، حفلا غنائيا برأس السنة، يوم الاثنين 31 ديسمبر الجارى، بمركز المنارة التجمع الخامس، ومن المقرر أن يقدم الحفل المذيع خالد عليش.

يذكر أن آخر أعمال محمود العسيلى كليب بيت جدتى يتعاون فيها العسيلى مع أخته يمنى العسيلى التى قامت بتأليف الأغنية، بينما قام هو بتلحينها بنفسه فى حين تعاون مع الموزع على فتح الله أم إخراج الكليب فقد قامت به سارة رافع.