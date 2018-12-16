شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. خالد يوسف يحتفل بتكريمه من مهرجان الفيلم العربى بالمغرب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عبر المخرج خالد يوسف، عن سعادته بتكريمه من إدارة مهرجان الفيلم العربى فى ختام دورته الأولى المقامة بمدينة الدار البيضاء بالمغرب، والذى أقيم فى الفترة من 10 إلى 15 من شهر ديسمبر الجارى.



المخرج خالد يوسف

وشارك المخرج خالد يوسف، مجموعة من الصور فى أثناء تكريمه من إدارة المهرجان، عبر حسابه على "انستجرام"، معرباً عن سعادته بهذا التكريم.



جانب من تكريم خالد يوسف



لحظة تكريم خالد يوسف

وجاء التكريم تقديراً من المهرجان فى دورته الأولى، للمخرج خالد يوسف عن مجمل أعماله السينمائية.



خالد يوسف يتسلم الجائزة