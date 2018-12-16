بفستان أزرق.. إطلالة مميزة لمنى زكي في أحدث جلسة تصوير

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-محمد مجدي: خضعت الفنانة مني زكي لجلسة تصوير جديدة كشف عنها الاستايلست مي جلال عبر صفحتها بموقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام". وظهرت "منى" خلال الصور إطلالة مميزة، مرتدية فستان من اللون الأزرق ونالت الصور إعجاب العديد من متابعيها.

يُذكر أن منى زكي تشارك في فيلم "ترانيم إبليس"، ويشاركها البطولة أحمد السقا، مصطفى شعبان.

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